MADE IN ENGLAND: Ostrá kritika Conteho? Ví, o čem mluví. Mitrovič se takhle chovat nemůže

„Trenér Tottenhamu Antonio Conte kritizoval hráče ve smyslu, že nejsou tým, že každý je individualista. V kariéře něco dokázal, navíc je temperamentní člověk. Italové takoví jsou, sám jsem to poznal, když jsem v Itálii šest měsíců působil. Zaznamenal jsem i názor, že mu po sezoně končí smlouva a že tím chce ukázat, že pokračovat nechce, že ho to v Tottenhamu už nebaví. Ale osobně bych jeho výstup na tiskové konferenci připisoval jeho horkokrevnosti a emocím po zápase.

Na druhou stranu určitě by takhle nemluvil, kdyby neměl důvod. On hráče a tým zná nejlépe, má mnoho zkušeností a ambice. Ví, o čem hovoří. Něco bude na tom, že Tottenham není tak ambiciózní. Kádr nemívá nikdy úplně špatný, očekával bych, že nějakou trofej za ta léta získá. Třeba ne Ligu mistrů nebo Premier League, ale minimálně FA Cup, ale naposledy vyhrál Anglický ligový pohár před patnácti lety. Navíc postavil nádherný stadion, má skvělé tréninkové podmínky.

Pape Sarr fauloval jednoho z domácích hráčů ve vápně, hektický konec korunoval svým gólem z penalty James Ward-Prowse! 🔥⚽ pic.twitter.com/OmvOKQzUTx — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 18, 2023

Vypadá to, že spousta hráčů, co přijde do Tottenhamu, je spokojená s výplatou a tlak od majitelů a šéfů na tým není takový, aby byl schopný konkurovat Manchesteru City a dalším a pral se o nejvyšší příčky. Proto se Spurs nedaří nahoře udržet, to mi tam chybí.

Tlak určitě vytváří fanoušci, kteří nejsou spokojení s tím, kde se Tottenham poslední roky pohybuje. Určitě by ho chtěli vidět výš. Ale pokud mužstvu nepoloží obrazně řečeno nůž na krk majitel, nepohrozí tím, že si dokáže přivést jiné hráče, kteří budou podávat lepší výkony, tak se tam asi nic nezmění. Klub by potřeboval od nejvyšších míst jiné nastavení, Conte to asi tak cítí. Proto do týmu šije a dostává hráče pod tlak. Možná i proto je rotuje, aby jim ukázal, že prakticky nikdo nemá místo jisté. Ale není to jen o trenérovi, všichni v klubu musí táhnout za jeden provaz.

A to se evidentně neděje. Mezi hráči a trenérem to úplně nefunguje, nedávno měl zvláštní výstup Richarlison, teď jsem se dočetl, že snad někteří by dokonce chtěli Conteho konec během reprezentační pauzy. To by si v žádném případě neměli dovolit. Hráči jsou placení za to, aby podávali výkony na hřišti, a nemají polemizovat o tom, jestli tam trenér má být, nebo ne. Tohle je otázka na vedení. V jiném klubu by dal majitel hráče do latě.

Will Antonio Conte stay at Tottenham until the end of the season? 🤔 (h/t @Carra23) pic.twitter.com/p0IJanIzNE — ESPN UK (@ESPNUK) March 20, 2023

Conte má smlouvu do konce sezony, uvidíme, co bude dál. Zřejmě tam nechce zůstat. Anebo pokud by tam měl pokračovat, muselo by se asi dost věcí změnit.

Erling Haaland zase ukázal, že je neuvěřitelný. Je brankovou mašinou, ví, v které pozici se má objevit, kam se míč odrazí. Má prostě čich na góly, předvídá, kam si má stoupnout. Prokazuje instinkt zabijáka. Ale není to jen o tom, že se pohybuje ve správných prostorech. Je rychlý, důrazný, umí vystřelit, je silný v soubojích jeden na jednoho, má neuvěřitelnou hlavičku.

Když jsem viděl jedno jeho zakončení hlavou v Lize mistrů proti Lipsku, úplně jsem oněměl. Ze stoje vyskočil snad metr do vzduchu a dal takovou ránu, jako když já vystřelím nohou. To bylo neskutečné kladivo.

Samozřejmě těží i z podpory týmu, spoluhráči mu góly připraví. Je to kombinace všeho. Podle mě je momentálně nejlepším útočníkem na světě, i když třeba nemá tolik doteků v zápase. Ale šance, které má, promění. Může přepisovat rekordy.

Fulham se hodně zlobil v FA Cupu na Manchesteru United, když Willian zahrál rukou, byl vyloučen a United v 70. minutě vyrovnali na 1:1. Ale nemyslím si, že by ta situace měla být vyhodnocená jinak. Ruka to byla, Willian se mohl zachovat jinak. Kdyby míč nechal a byl by stav 1:1, měl Fulham šanci zápas vyhrát, do té doby byl totiž mnohem lepší než domácí Manchester.

72' - 🟥 Willian 72' - 🟥 Mitrovic 72' - 🟥 Marco Silva FULHAM GOT A TRIPLE RED IN 60 SECONDS 😱 pic.twitter.com/gCITmlkl66 — ESPN FC (@ESPNFC) March 19, 2023

Mitrovič a koneckonců ani trenér Marco Silva se nemohou zachovat tak, jak se zachovali. Vím, emoce obrovsky pracují, člověk je někdy neukočíruje a že Mitrovič je Srb, a ti jsou horkokrevní. Ale nevím, co si myslel, když rozhodčímu nadával a pak do něj strčil. Neexistuje jiná varianta než červená karta, tohle si neobhájí. V jedenácti hráčích by byl zápas pro Fulham otevřený, ale potom, co se všechno stalo, už neměl šanci a prohrál 1:3. Willian červená, trenér červená, Mitrovič červená, to bylo moc.

Na druhou stranu si nemyslím, že by měl Mitrovič dostat exemplární trest. Samozřejmě stopku minimálně na tři zápasy vyfasuje, ale nemyslím si, že by měl dostat o moc víc. Ano, strčil do rozhodčího, což si nemůže dovolit, ale nebyla to žádná velká inzultace. Jsem zvědavý, jak to disciplinární komise vyřeší.