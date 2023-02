MADE IN ENGLAND: Vaclík udělal dobrý krok, Chelsea se připravuje hlavně na příští sezonu

„Příchod do Huddersfieldu je pro Tomáše Vaclíka dobrý krok. Huddersfield je sice momentálně v Championship dole, ale vždycky platil za nepříjemný tým. Navíc má krásný stadion a fajn fanoušky. Myslím, že pro Vacloše je výzva zachytat si v Anglii, sám to moc chtěl. V klubu ho berou jako velkou posilu, má pestrý životopis, úspěchy, takový gólman je pro celek z druhé anglické ligy vždy cenný.

Vacloš má šanci se ukázat, a pokud se předvede v dobrém světle a pomůže Huddersfieldu k záchraně, věřím, že mu nabídnou novou smlouvu nebo mu přijde i nabídka z některého z lepších anglických klubů. Je mu třiatřicet let, pár let na vrcholové úrovni před sebou ještě má.

Druhá anglická liga je už podobná Premier League. Řada klubů tam má zkušenosti z nejvyšší soutěže, pohybuje se v ní spousta technických a výborných hráčů, hraje v ní hodně zahraničních fotbalistů. Už to není tak, že by mužstvo mělo dva urostlé útočníky, dva obrovské stopery a jen se to nakopávalo. Vidím, jak se to mění. Tenhle styl by měl Vaclošovi vyhovovat.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomáš Vaclík (@vaclos31)

Samozřejmě pro Huddersfield nebude jednoduché se udržet, Championship je velice vyrovnaná soutěž. Záchrana je strašně důležitá, rozdíl v penězích mezi druhou a třetí ligou je velký. Klub jako Huddersfield si zázemím, fanoušky a vším okolo si zaslouží hrát určitě výš a třeba bojovat o postup do Premier League, kde si před pár lety taky zahrál.

Sledoval jsem přestupovou ságu Enza Fernándeze do Chelsea. Myslím, že Benfica odolávala tak dlouho, aby dostala cenu, kterou chtěla. Ono to tak bývá. Když klub vidí, že někdo má o někoho fakt velký zájem, snaží se to vyšponovat, jak může.

Přestupová suma je obří, Fernández se stal nejdražším hráčem v historii Premier League. Bude na něj obrovský tlak stejně jako na celou Chelsea, která hodně nakupovala. Ani nevím, jak to „Blues" budou mít s finančním fair play, protože v téhle sezoně utratili za posily neuvěřitelné peníze (přes půl miliardy liber). Sám jsem zvědavý, jak ty podmínky splní.

Chelsea na mě působí dojmem, že si hlavně připravuje tým na příští sezonu. Předpokládám, že tuhle sezonu bude chtít důstojně dohrát, ideálně se dostat do nějakého poháru, a v příští sezoně zabojovat o titul. Ono je strašně těžké dát během pár týdnů tým do kupy, ale fanoušci budou žádat výsledky co nejdřív. Já bych ale očekával silnější Chelsea až v příští sezoně.

Podle mě jsou přestupy do Premier League pro hráče, jako je Enzo Fernández, hrozně těžké. Třeba je pro mě otázkou, jak by v Premier League uspěl Messi. A trochu si myslím, že i on sám to cítí a vybírá si jiné destinace, než aby šel do Anglie. Takže bude zajímavé Fernándeze sledovat, ale myslím, že teď dostane půlrok na aklimatizaci a velké výkony se od něj budou čekat od nové sezony. Podívejte se na Casemira, který také pár měsíců na adaptaci potřeboval. Musel si zvyknout na soutěž, na tempo a teď je společně s Rashfordem nejlepší hráč Manchesteru United. Myslím, že takhle by to mohlo zafungovat i v případě Fernándeze.

Musím říct, že mě překvapil přestup Jorginha do Arsenalu. Nečekal jsem, že Chelsea takového hráče pustí. Podle mě je to jeden z nejlepších záložníků v Premier League. Ale pro něj je to skvělý přestup a odhaduji, že bude hodně platný.

Tématem v Anglii je taky Everton, který bojuje o záchranu. Za velké peníze odešel Gordon do Newcastlu a nikdo nepřišel. Fanoušci berou jeho přestup jako zradu, ale na druhou stranu ho chápu. Je mu jednadvacet a sáhl po něm Newcastle, který má obrovské ambice. Gordon také prohlásil, že nechtěl odcházet v takové situace, ale ať to fanoušci neberou špatně. Je to pro něj nová výzva a těžko se taková nabídka odmítala.

Ani se nedivím, že Everton nikoho nekoupil. Asi se tam v téhle situaci, kdy je v tabulce předposlední, nikomu moc nechce. Ale přivedli nového trenéra, Sean Dyche má zkušenosti se záchranou, zná výborně Premier League i Championship. Co vím a sleduji, tak je hodně dobrý kouč. On může být klíčem pro záchranu. Navíc kvalitní tým Everton pořád má, tak černě bych to neviděl."