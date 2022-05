OČIMA MISTRA: Švédové nás předčili v bruslení, agresivitě i soubojích. K Červenkově řadě se musí přidat další, apeluje Vlasák

Přitom úvodní desetiminutovka byla z naší strany dobrá, soupeře jsme k ničemu nepouštěli a sami navíc dali brzký první gól. Jenže pak jsme od toho úplně upustili a Švédové začali být hodně agresivní a brusliví. Svým napadáním nám dělali problémy a my jsme se do ničeho nedostali, což pokračovalo vlastně až do konce druhé třetiny.