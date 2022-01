RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kauza Bohemky? Nepříjemné věci si má vedení s hráči vyříkat, sám jsem to zažil

Teď je kvůli tomu v centru pozornosti Bohemka, ale podobné věci se staly i většině dalších klubů. U nás je to snad historicky... Z pohledu Klokanů to není ideální signál, samozřejmě klub pracuje v nějakých podmínkách, má nějaké možnosti, ale všechno by mělo mít nějakou kulturu. Je to věc majitelů klubů, sportovních ředitelů, trenérů. Měli by najít čas a s hráči si sednout, vše jim říct a zdůvodnit, že je to tak a tak. U Kamila Vacka vím, že by to vzal a nedělal by nějakou neplechu.