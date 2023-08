RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Kulda byl divoch, Boleslav ale nastartovala jeho vášeň. Chyb sudích bylo moc

Na prvním místě tentokrát zmíním Olomouc a Mladou Boleslav. Trenér Sigmy po utkání na Slovácku přiznal, že výhra jeho týmu byla šťastná, protože Hanáci přežili šance, ale štěstí přeje připraveným a rád bych Sigmu ocenil. Útočník Juliš potvrdil, že mu to na Hané svědčí a dává tam góly, zatím se mu tedy daří nahradit Mojmíra Chytila, který odešel do Slavie. Jinak je tým také z velké části delší dobu pohromadě.

Jediné, co by si Sigma zasloužila, je víc fanoušků v hledišti. Klub na tom určitě bude pracovat a vše se zlepší, jelikož práce s fanoušky je dnes skoro stejně důležitá jako hra týmu, i když samozřejmě hlavně dobrá hra přitáhne lidi nejvíce. Když nepočítám Spartu a Slavii, kteří dlouhodobě v tomto směru pracují skvěle, tak musím pochválit i Teplice za jejich novou identitu, práci s ní a s fanoušky. Je vidět, že i ve skromnějších podmínkách se dá dělat skvělá práce a to i na hřišti i mimo něj.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Hráči Olomouce se radují z vítězství na Slovácku.

Velmi dobře si vede pod Markem Kuličem Mladá Boleslav. Promítá do týmu svoji identitu, svou osobnost. Mára byl mimo fotbal divoch, ale charakterově skvělý člověk, který do toho dával na hřišti vášeň a musím říct, že cesta, kterou se teď Bolka vydala vypadá hodně slibně, jelikož právě ta vášeň a entuziasmus jsou z mužstva cítit. Uvidíme, jak to zvládnou Středočeši v dalším kole se soupeřem z nejtěžších, kdy do Bolky dorazí Slavia a tam se může ukázat jaké sebevědomí tým nabral.

Víc naopak čekám pořád od Baníku, který prohrál v Plzni. Pořád je to z jeho strany takové nemastné, neslané. Fanoušci za klubem jezdí ohromné dálky a týmu pak chybí šťáva a neuhraje ani bod. Baník Ostrava je přece pořád za mě obrovská značka, která by si zasloužila lepší prezentaci.

Co se týče Plzně, tak postoupila v pohárové Evropě do dalšího předkola a proti Baníku se jí zápas povedl. Jsem rád, že dostali příležitost mladí hráči, že trenér Koubek okysličuje kádr. Věřím, že je to cesta, kterou Viktoria Plzeň půjde dál a potvrdí, že patří v Česku do nejlepší trojky.

Spartu a Slavii shrnu najednou. Sparta vedla 5:0 a pak došlo ke zbytečnému polevení. Slavia měla problém se skvělým zlínským brankářem Dostálem, který vychytal obrovské množství šancí. Sešívaní ale i tak vyhráli naprosto zaslouženě. Co bych určitě viděl jako obrovský problém, to je terén v Edenu. Tam už to je totiž o zranění a nepůjde to do budoucna jinak než trávník vyměnit.

Obrovským tématem byli bohužel po třetím kole chybující rozhodčí. Sudí Klíma navíc, co si pamatuji chyboval už několikrát, vybaví se mi například zápas Slavie s Teplicemi. Na Letné dal žlutou kartu trenéru Kováčovi. Tomu se nedivím, že si po utkání na Spartě postěžoval kvůli zákroku Kairinena. Ten nedostal ani žlutou kartu, a když si to vezmu v kontextu minulého kola, kdy byl vyloučen Kostka a dostal trest na čtyři zápasy, chápu Radka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo S trenér Pardubic Radoslavem Kováčem Na letné cloumaly emoce.

A penalta po zákroku Krejčího byla taky jasná. Stejně tak si myslím, že hodně přísná byla penalta odpískaná na Pilaře. Takové penalty vidět nechceme. Tady šlo ze strany rozhodčích o zjevné chyby. Já se snažím často rozhodčí obhajovat. Mají právo dělat chyby, stejně jako hráči během utkání. Tohle ale prostě byly zjevné chyby.