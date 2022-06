RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Peklo s utajeným Dánem na Spartě nenastane, Jurečkovi ve Slavii věřím

Sparta vsadila po čase opět na zahraničního kouče. Dán v minulosti svými úspěchy dokázal, že něco umí a může být vhodnou osobou k tomu, aby Spartu nastartoval. Mistrovství světa v hokeji všem fanouškům ukázalo, že nejde o to, zda je kouč z Prahy nebo Brna, problémem nebude ani angličtina. Velkou výhodou pro Priskeho je nezatíženost zdejším prostředím. Pomůže mu i to, že nebude číst české noviny, nebude si připouštět tlak.

Kdybych mu v tuhle chvíli mohl dát jednu radu, řekl bych, aby hráčům změnil nastavení jejich kontraktů. Jde o to, že by měli mít menší základní platy a větší odměny za dosažení výsledky. To, že jsou hráči přeplacení, je jedním z problémů Sparty. Ať mají v případě úspěchů větší prémie a bonusy, to bude skvělý motivační prvek.

Brian Priske se českého prostředí nebojí. Miluju tlak, jsem na něj zvyklý!Video : Sport.cz

Hodně se po sezoně mluvilo o tom, že by měl skončit Tomáš Rosický. Nabídl svůj konec, ale majitel klubu odmítl. Myslím, že to byl od majitele dobrý krok. Na Spartě si musí uvědomit, že nejde všechno hned. Tomáš sbírá zkušenosti a věřím, že to bude jen a jen lepší. K rezignaci asi podle výsledků důvod byl, ale jedním dechem říkám, že považuji za správné, že jeho rezignace nebyla přijata.

Brian Priske zapadá do stylu, kterým chceme hrát, říká o novém kouči Tomáš RosickýVideo : Sport.cz

Konkurenční Slavia pro změnu představila posilu do útoku a taky překvapila. V souvislosti s Václavem Jurečkou se mluvilo o cizině, případně Plzni. Nakonec si vybral tým trenéra Trpišovského a myslím, že je to pro obě strany dobrý tah. Jurečka na sobě dál maká, je to hráč do základní sestavy. Musí být připravený na větší konkurenci, i intenzita bude vyšší než ve Slovácku. Ale dobře ví, že když to zvládne, může si otevřít cestu k ještě lepšímu angažmá.

Končit chci zmínkou o reprezentaci, která odehrála v Lize národů dva skvělé zápasy. Pokud se všichni měli ztotožnit s novou identitou spojenou s reprezentací, tak heslo Hrdí Lvi je na místě a bylo stoprocentně naplněno. Trenér Šilhavý zase ukázal, že umí sestavit tým kvalitní po hráčské stránce, ale i charakterově. Jen se potvrdilo, že je konkurenceschopný a je škoda, že to nevyšlo směrem k mistrovství světa v Kataru.

Hrdí lvi. Kluci zaslouží velký dík, chválil Jaroslav Šilhavý a vysvětlil, proč nevystřídal Jankta hnedVideo : Sport.cz

V utkání proti Španělsku byla na dosah výhra, ale je třeba při kvalitě soupeře brát i remízu. Samozřejmě, že když dostanete gól takhle na konci, tak to mrzí a bolí. O gólu na 2:2 bych asi nediskutoval, i podle záběrů televize byl míč za brankovou čarou. Remíza je spravedlivá. Teď nás čeká Portugalsko, v jehož dresu dal naposledy dva góly Cristiano Ronaldo Švýcarům. On jede naplno pořád, klobouk dolů před ním, ale já věřím, že v Portugalsku máme na to uhrát lepší výsledek. Uvidíme ve čtvrtek.