RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Rozmazlují talenty! Pohádkové výdělky s mladými zamávají, chybí jim pokora

Z pohledu favoritů měla nejvíce šancí Plzeň. Jenže nakonec Viktorka dotahovala v Teplicích dvoubrankový náskok, což se jí sice povedlo, ale nakonec stejně moha prohrát. Na lopatky ji mohl dostat třicetiletý ligový debutant Urbanec z penalty úplně na konci. Jenže brankář Staněk jeho ránu vyrazil.

Brácha Urbance jako kondičák trénoval a dobře vím, že je to šikovný hráč. Teď ho čeká jiná dimenze než pražský přebor, kde kopal loni na podzim za béčko Žižkova a dělal si tam, co chtěl. Nyní záleží na něm, jak se s tou novou situací popasuje. Pro Plzeň to bylo každopádně varování před pokračováním v boji o Ligu mistrů.

Fotbalový pořad Přímák na Sport.cz s Václavem Němečkem.Video : Sport.cz

Co se týče Slavie, tak tu moc neprověřil z pohledu kvality soupeř z Gibraltaru. Teď na sešívané nastoupil zodpovědný Hradec a porazil ji podruhé v řadě. Stejným stylem jako na jaře, jen k tomu stačilo méně branek. Je sice začátek sezony, ale od Slavie mi tam chyběla energie, byla bez šťávy, pomalá. Možná na hráčích byl ještě vidět dopad tvrdé přípravy, ale stejně si měla s Votroky poradit.

Hradecký špílmachr Vlkanova je hvězdou Votroků.Video : Sport.cz

V útoku sešívaným chybí někdo, jako byl v Plzni Beauguel. Slavia se potřebuje opřít o silného útočníka, jakým byl v hradeckém dresu třeba Vašulín. Taky se na výsledku mohly podepsat změny v sestavě. Těch bylo až dost... Teď bude každopádně pro Trpišovského tým nejdůležitější zvládnout pohárový zápas s Panathinaikosem.

Speciální pozornost si zaslouží Sparta. O tom, co se jí stalo ve čtvrtek v Norsku ani nemá cenu mluvit, vyřazení z Evropy je pro ni obrovská rána a teď na startu ligy přišla další. Vím, že je jiná doba, sází se na mladé hráče, i já je trénuji a tlačím do sestavy. Ale ve Spartě mi prostě v současnosti chybí lídr. Navíc mi přijde, že mladí kluci v nejlepších klubech jsou rozmazlení. Myslí si, že můžou všechno, chybí jim zodpovědnost, pokora a odolnost. V kabině by se proto hodila osobnost, co by řekla, jdeme na pivo a tam si to všechno vyříkáme.

O současné Spartě s Václavem Němečkem v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Takhle to fungovalo za nás. Šli jsme tam a v nadsázce řečeno si dali do držky. Ti mladí by potřebovali seřvat. Když si vzpomenu, jak jsem něco jako mladý vypustil, okamžitě jsem to dostal sežrat. Možná měla Sparta angažovat Juraje Kucku, který má něco za sebou a tuhle roli by nejspíš splnil stoprocentně.

Finanční ocenění je samozřejmě každého věc, ale myslím, že je chybou, že jsou mladí hráči přeplácení. Když někomu dáte milion měsíčně, tak to s ním prostě zamává. Já těm klukům ty peníze přeju, ale měli by je dostat ve formě prémií, když něco vyhrají, nebo někam postoupí. Takhle to nemá jen Sparta, ale i další kluby. Stejná písnička je Baník Ostrava. Přijde mi, že ohledně financí to funguje snad v Plzni. Tam finance scházely, ale tým se semkl a nakonec vybojoval titul.

Zřejmě nahromaděná frustrace, myslí si Němeček o vyloučení Kuchty. Diskuse z pořad Přímák.Video : Sport.cz

Končit budu v pozitivním duchu. Ligu vede Bohemka a v Ďolíčku si všichni přejí, aby to vydrželo ještě dalších 29 kol. Přiznávám, že pro mě vyhrála v Jablonci nečekaně. Nový trenér Jablonce Horejš musel být pořádně zaskočený, ale já mu věřím, že tým zvedne. A taky chci na závěr pochválit rozhodčí, včetně expertů u systému VAR. Počínali si výborně, prodlevy nebyly ani tak dlouhé, jen tak dál.