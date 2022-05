RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta bez trenéra oznamuje posily, Slovácko má pohár a oslavuje legendy

Spartu jsem naposledy pod Michalem Horňákem po derby chválil, ale výkon nezopakovala. Trenér dal šanci mladým hráčům a ti finále nezvládli. Navíc jsem tam viděl ze strany mladých hráčů chování, jako v případě Suchomela, jaké by si ve svých letech prostě neměl dovolit. Celé mi to zapadá do mozaiky, že v letenském klubu něco není v pořádku.

Co je pro mě nepochopitelné, že se na Letné baví o posilách ve chvíli, kdy nemají trenéra. To mi hlava nebere. Když se na to podívám z pohledu hráče, tak bych chtěl slyšet od trenéra, v jaké roli se mnou počítá, zda o mě stojí. Nikdy nebude mít hráč zaručené, že bude nastupovat v základu, ale obě strany si prostě musí promluvit. Pro trenéra je zase důležité, že si vybere hráče, a vedení klubu mu ho přivede. Samozřejmě, že jména, co padají v souvislosti se Spartou, jsou zajímavá. Dávají mi smysl, jsou tam prověření hráči i ti talentovaní, ale klub je dělá bez trenéra.

Co se týče finále poháru, vzpomínat se bude i na policejní psy kolem hřiště v závěru. Bylo to tam jako na cvičišti. Měli jsme sraz komentátorů O2 TV a smáli jsme se tomu, ale ono to je v jádru vlastně moc smutné, až bych řekl ostudné. Jen jsem čekal, že pes někoho kousne někoho do lýtka. I tohle byl bohužel odraz současného českého fotbalu.

Úplným opakem byla plzeňská rozlučka Davida Limberského. Takovou by chtěl mít každý fotbalista a já mu v dobrém závidím. Zasloužil si takové loučení. Ať si kdo chce, co chce říká, klobouk dolů před Limbou. V Plzni dosáhl opakovaně na titul, neodmyslitelně patří k úspěšné éře Viktorie a já bych mu k jeho kariéře pogratuloval. Jasně, někdo ho vnímá jako grázlíka s prořízlým jazykem, ale vážně klobouk dolů. Ten chlap fotbalu dodával šťávu, a když jsem tu rozlučku viděl, dostalo mě to.

Poslední zápas hrál za Spartu Bořek Dočkal. Určitě si ho představoval jinak, tak doufám, až všechny emoce opadnou, že se udělá jeho rozlučkový zápas. Zaslouží si ho. Teď už se těším na baráž o ligu, stejně jako na to, jak si povede reprezentace. Uvidíme, kdo se stane trenérem Sparty a kteří hráči nakonec opustí ligu. Určitě se nudit nebudeme.

