GLOSA: Derby Spartu ukolébalo, Svědíkovo Slovácko ji znovu vysvléklo do naha

„Bylo vidět, že Sparta nemá plán B. Když je utkání soubojové a jde o odražené míče, nedokáže tomu čelit. Jenom fotbalově nás nepřehraje. My jsme na ni byli výborně nachystaní. Nedovolili jsme jí hrát kombinační fotbal. Pak nevědí, jak z toho, nemají to tak poskládané, nemají na to typy," mnul si ruce Martin Svědík.