Hromada byl jako skála, jeho důležitost pro Slavii roste. Skončil pro Holeše a spol. podzim?

„Kuba si také prošel zdravotními peripetiemi, teď je ale v absolutně nejlepším rozpoložení," vidí Trpišovský. „Hodně mu sedí role, kdy mu dáváte čím dál složitější úkoly. On cítí zodpovědnost za tým, a tím roste jeho výkon. Cítí se důležitou součástí mužstva, dostal se do určitého věku a emočně umí to, co nám v poslední době strašně chybělo. Někteří kluci jsou na hřišti až moc hodní, ale Kuba například s Ondrou Lingrem patří k hráčům, kteří umí tým strhnout," oceňuje trenér přínos šestadvacetiletého rodáka z Košic.