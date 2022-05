RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Železná Sparta? Zrezivělá! Vrba se herně zaseknul a taky přišel o kabinu

Už po utkání v Olomouci jsem říkal, že na Letné to není o trenérovi, ale o nastavení klubu. Ve Spartě se musí změnit myšlení. Sparta už dávno není železná, ale zrezivělá. Tohle nový trenér nezachrání. Samozřejmě, pokud přijde cizinec, je snad šance. Přijdou nové metody, mohla by zafungovat cesta hokejového nároďáku. Finský kouč dal hokejovému nároďáku řád. Před mistrostvím světa to fungovalo, uvidíme, jak to bude na samotném šampionátu.

Těžko říct, zda se má Sparta vydat cestou kouče ze zahraničí. Z českých trenérů bych si na Letné dovedl představit Martina Svědíka. Ale jen za předpokladu, že by si tvrdě stál za pročištěním prostředí, musel by zavést nová pravidla. Když bych měl říct, kde udělal trenér Vrba chybu, tak bych řekl, že se trochu herně zaseknul. Jeho hra už v moderním pojetí tolik nefunguje. A taky bych řekl, že se mu ve Spartě rozpadla kabina. V neposlední řadě doplatil na nedostatečně kvalitní kádr.

Mistrovskému titulu je tak zase blíž Plzeň. Až do tohoto kola jsem pořád tvrdil, že bude slavit Slavia. Teď, dva zápasy před koncem, už to vidím vyrovnaně. Duch plzeňské party žije, kluci ve Viktorce jsou v laufu a žijí tím, že si to první místo už vzít nenechají. Udělají maximum, aby na titul dosáhli. Plzeň jede na vlně euforie, takové týmové pojetí Spartě chybí. Tak uvidíme, jak to dopadne. Za mě je to padesát na padesát a těším se, jak to všechno dopadne.