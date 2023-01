SMEČE JANA KUKALA: 14 Čechů v 1. kole Australian Open je paráda. Více než 50% úspěšnost by byla skvělá

„Máme těsně před velkým svátkem. Australian Open je mezi hráči nejoblíbenější. Areál v Melbourne je také nejnovější ze všech míst, kde se hrají grandslamy. Otevřen byl v roce 1988. Hráči, kteří jsou ubytovaní v centru, se dalekohledem klidně můžou dívat na tenis. Vzdálenosti jsou mnohem příznivější než v New Yorku nebo v Londýně.

Bohužel chybí světová jednička Španěl Carlos Alcaraz, a mrzí mě i absence Simony Halepové, která měla problém s dopingem. Neúčast Naomi Ósakaové se vysvětlila jejím těhotenstvím. Pokud se na kurty vrátí, mohla by být odolnější. Právě Japonka měla před pár lety největší šanci stát se nástupkyní Sereny Williamsové.

Pro naše hráče je Australian Open velice úspěšné. Dvakrát zde vyhrála Hana Mandlíková, když v roce 1987 dokonce ve finále porazila Martinu Navrátilovou. Dvakrát uspěl Ivan Lendl (1989, 1990) a triumfoval tu i Petr Korda (1998).

Foto: Profimedia.cz Petr Korda líbá trofej pro šampiona Australian Open po vítězném finále s Marcelem Riosem v roce 1998.Foto : Profimedia.cz

Lendl mohl mít těch titulů asi víc, ale do roku 1988 se hrálo na velice nekvalitní trávě v Kooyongu a bylo velmi těžké dostat tam špičkové hráče. Mezi šampiony tak jsou třeba i Tanner, Teacher, nebo Kriek.

Jedenáct Češek v hlavní soutěži, to je úžasný počet. Navrch má nad nimi jen 18 Američanek. A to ještě černý kůň turnaje a finalistka z Adelaide Linda Nosková musela do kvalifikace, jenže neměla čas na odpočinek a prohrála v prvním kole...

Pokud jde o los, mohl dopadnout určitě lépe. Pokud by se podařilo projít dál víc jak 50 procentům českých hráčů, bylo by to skvělé.

Favoritkou na postup je určitě Petra Kvitová, letos v Austrálii vyhrála už 4 zápasy. Uspět by měla i Markéta Vondroušová proti Američance Riskeové. Karolíně Plíškové se delší dobu nedaří, ale to nemusí nic znamenat. Pokud jí to sedne v prvních kolech, tak potom je to úplně něco jiného. Se staronovým koučem Saschou Bajinem určitě popracovala a na úvod by měla vyhrát. Těším se taky jihomoravské derby mezi Barborou Krejčíkovou a Sárou Bejlek, která úžasně prošla kvalifikací.

Sára Bejlek si zahraje hlavní soutěž Australian Open

Favoritkou je pro mě i Karolína Muchová proti Ukrajince Curenkové a proti Australance Fourlisové asi i Linda Fruhvirtová. Její sestra Brenda nás naladila v kvalifikaci, a bez šance není ani proti Bělorusce Sasnovičové, i když je to velmi zkušená hráčka.

Horší to mají Tereza Martincová proti světové pětce Sabalenkové a Kateřina Siniaková se sedmičkou Gauffovou. Pořád ale platí, že špičkové soupeře je snazší porazit v prvních kolech. Což je i případ Tomáše Macháče, který si zahraje se světovou trojkou Norem Ruudem.

Jako otevřený vidím souboj Marie Bouzkové s Kanaďankou Andreescuovou, která má sice grandslamový titul, ale dost jí ubližují zranění. Bez šance proti nasazenému Chorvatu Čoričovi, který je trochu nevyrovnaný, není ani Jiří Lehečka. Na Turnaji mistrů do 21 let si zvýšil sebevědomí a mohl by hrát dobře. Pro kvalifikanta Dalibora Svrčinu je hratelný i Španěl Munar. Tak uvidíme.

Největším favoritem turnaje je určitě devítinásobný šampion Novak Djokovič, kterého loni v Austrálii ponížili. Teď ho však čeká velká podpora fanoušků. Černým koněm by mohl být Sebastian Korda, který měl nedávno na Djokoviče mečbol. I když na zopakování tátova triumfu to asi ještě nebude.

Mezi ženami favorizuji Polku Igu Šwiatekovou, byť na United Cupu jasně prohrála s Američankou Pegulaovou. V Melbourne bude ale velmi těžké ji porazit. Do vývoje ovšem může zasáhnout i počasí, které se ze dne na den mění klidně o deset až 15 stupňů.

Říká se, že nejnamáhavější je získat titul v Paříži. V areálu je vždy velký nával, hráči nemají soukromí, kdežto v Melbourne jsou od diváků izolovaní a mají veškeré pohodlí.

Titul z Wimbledonu je zase nejcennější. A US Open bývá nejhlučnější, těžko se tam koncentruje, ale vyrovnávají to větší prize money.

Šéf ATP Andrea Gaudenzi nyní dodržel slib, a pořadatelé navýšili turnajové prémie i hráčům z kvalifikace a prvních kol. Tenisté za stovkou totiž mají často problémy, aby v sezoně vůbec zůstali na svých."