Australian Open

Před začátkem kvalifikačních bojů o účast v Melbourne se největší naděje dávaly do rukou a umění Lindy Noskové, která zahájila rok fantastickou jízdou do finále turnaje v Adelaide. Vyčerpaná vsetínská rodačka však už na další boje síly nenašla a loučila se již prvním kole kvalifikace. Svěřenkyni Tomáše Krupy však zastoupily další nastupující hvězdy českého tenisu.

Podruhé v řadě prošla přes tvrdé kvalifikační síto do hlavní soutěže 175. hráčka světa Sára Bejlek. Tenistka, která poslední lednový den oslaví sedmnácté narozeniny, vyřadila na své cestě Rusku Astakovovou, ve druhém hráčku elitní stovky Američanku Parksovou a naposledy další světový talent ruskou hvězdičku Andrejevovou. „Jsem moc ráda, že jsem to nakonec dotáhla do vítězného konce. V pondělí, nebo v úterý jdeme na to," uvedla pro web tenisovysvet.cz nadšená hráčka.