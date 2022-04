SMEČE JANA KUKALA: Alcaraz obdivuje Nadala, ale hraje jako Federer

„V letošním roce dominují mužskému tenisu dva hráči z Pyrenejského poloostrova. Nejprve Rafael Nadal přidal na Australian Open do své sbírky rekordní 21. grandslamový titul, k tomu vyhrál v Acapulcu a zdálo se, že bude hrdinou roku 2022. Nečekaně se ale objevil Carlos Alcaraz Garfia, který slavnějšího krajana v posledních týdnech zastínil, když po Miami získal titul i v Barceloně.

Díky tomu je premiérově mezi nejlepší světovou desítkou, kde mu aktuálně patří 9. místo. Jsem teď moc zvědavý na turnaje v Madridu a v Římě. Ty nám hodně napoví, kdo pozvedne trofej v Paříži. Alcaraz už ale při loňském US Open, kde porazil Tsitsipase a postoupil do čtvrtfinále, dokázal, že je výborný i na tvrdém povrchu.

Narodil se 5. května 2003 v El Palmaru u Murcie a má předpoklady být velkým šampionem budoucnosti. Je to skvělý atlet s citem pro míč a dominantním forhendem. Také je velmi ctižádostivý. Není divu, že jeho cílem je být světovou jedničkou. Kromě toho, že má výborné podání, tak hraje agresivně, výborně se pohybuje a předvídá. Umí vyhrát, i když se nedaří, což ukázal při semifinále v Barceloně s Australanem De Minaurem, kde úplně neuvěřitelně odvrátil dva mečboly.

Klíčové jsou vřelé vztahy v rodině, stejně jako je to u jeho idolu Nadala. Alcarazův otec hrával tenis závodně a patřil do širší španělské špičky, ačkoli mezinárodně se neprosadil. Důležité bylo, že syna dali do akademie Juana Carlose Ferrera ve Villeně u Alicante. Zajímavé je, že v roce 2003, kdy se Alcaraz narodil, byl právě jeho pozdější trenér Ferrero světovou jedničkou a vítězem Roland Garros.