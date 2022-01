SMEČE JANA KUKALA: Krejčíková bude potřebovat důkladnou zdravotní prohlídku

Je to škoda, čekal jsem ještě o něco víc. Bohužel se do toho opět připletly zdravotní problémy. Úplně stejné jako měla s Muguruzaovou na US Open, kde ten zápas v osmifinále ještě vyhrála. Měla by ale určitě zamířit na důkladnou zdravotní prohlídku.

Foto: Sport.cz s využitím Reuters Jan Kukal glosuje dění v českém i světovém teniseFoto : Sport.cz s využitím Reuters

Článek Vedro byl samozřejmě velký faktor a hráčky z našich končin mají v Austrálii problém. Také v New Yorku loni panovalo vedro. Kvitová tam i kvůli astmatu mívala problémy s dýcháním. Keysová ale vyhrála už turnaj v Adelaide a přijela skvěle připravená. Je znát, že trénuje na Floridě, kde je velké vedro a organismus si na to zvykne. Hana Mandlíková taky dělávala před US Open soustředění na Floridě. V tréninku musíte zažít horší podmínky, než jsou pak v zápase. Když je v Melbourne hodně přes 30 stupňů, tak tam dole na centrkurtu bývá i šedesát. Je to pekelná výheň. Australian Open Vzdej to, nabádal kouč Krejčíkovou. Co je se mnou? Nechci o tom mluvit, odmítla tenistka Postup do čtvrtfinále je ale pro Krejčkovou úspěch, vždyť to bylo teprve její třetí Australian Open. Ona má ohromnou výhodu v tom, že z deblů je zvyklá na ty největší kurty. Hráčky, co hrají jen singl a poprvé nebo podruhé se dostanou do těch velkých arén, tak mají potíže. Nevzpomínám si, že by se hráčka s tolika úspěchy v deblu, prosazovala v singlu dlouhodobě. Je to docela neobvyklé. A je to i zásluha trenéra Aleše Kartuse. Na Australian Open byla jeho svěřenka výborně nachystaná, což dokázala už postupem do finále v Sydney, kde porazila i výborně hrající Estonku Kontaveitovou. Foto: Andy Brownbill, ČTK/AP Barbora Krejčíková měla v zápase zdravotní problémy. Trochu to připomínalo osmifinále US Open, kde však i přes komplikace dokázala postoupit.Foto : Andy Brownbill, ČTK/AP Od podzimu, co jsem Krejčíkovou viděl na Billie Jean King Cup a na Masters, tak se podstatně zlepšila. Na podzim ještě měli rozpracovaný forhend a nebylo to úplně ono. Největší rezervu teď momentálně vidím v podání, ačkoli technicky je provedeno dobře. Mladé hráčky bývají spíš jako komety. Na US Open takhle podobně vyléta Emma Raducanuová. Od té doby ale nic pořádného nevyhrála. Podobně jako Ostapenková po Roland Garros 2017, nebo Andreescuová po US Open 2019. Krejčíková ale herně zraje jak víno. A má obrovskou výhodu. Hlava je v tenise rozhodující a ona má vysokou hráčskou inteligenci. Australian Open Konec nadějí na další grandslamový titul. Krejčíková končí ve čtvrtfinále AO Loni šla ze 65. místa na 5., takže ji čeká nesmírně těžká sezona se spoustou obhajob. Už v Austrálii ale poprvé hrála o první místo na světě. Kdysi se Borga ptali, co potřebuje, aby vyhrál US Open, ve kterém byl čtyřikrát ve finále, ale nikdy ho neovládl. A on odpověděl: Abych byl zdravý. Zdravotní stav, aby mohla hrát naplno v těžkých podmínkách, bude klíčový i pro Krejčíkovou.

