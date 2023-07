SMEČE JANA KUKALA: Přišla, viděla, zvítězila. Klid Vondroušové byl neskutečný

Finále bylo ovšem dost netypické, jelikož na trávě, kde obvykle hraje velkou roli servis, padlo jen jedno eso. Ale tenis to byl pěkný, i když Vondroušová hraje dost opatrně s malým killer instinktem a ze základních úderů měla jen velmi málo winnerů. Těch vítězných balonů opravdu není tolik, i když anticipuje a brání skvěle. Hodně toho ‚nechala' na soupeřku, ve finále se to vyplatilo. Musím ji ale pochválit za skvělé stopbaly, po nichž hraje výborně i ty následné údery. Potřebuje být ale odvážnější a trochu drzejší ve hře. Je vidět, že na to vyloženě má.