Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec na dotaz, co se mu v souvislosti s Mostem vybaví, bezelstně vypálí slavnou hlášku Dycky Most! „Severku bych vidět chtěl,“ neskrývá, že byl velkým fanouškem seriálu.

Za rok by ale v tomto městě měl mít jeden ze svých největších fanclubů při olympijských jízdách a v ideálním případě ho tam budou vítat po úspěšném představení v Paříži fanoušci. V roce 2016 podobnou úlohu sehrálo Lipno, v omezených (post)covidových podmínkách roku 2021 se fanoušci scházeli v Brně a pražské Stromovce.

Teď padla volba na Most a tamní jezero na místě bývalého hnědouhelného dolu. „Výběr lokality je pro nás důležitý. V této oblasti je krásná krajina, která byla těžce zkoušena průmyslem. Chceme ukázat celé republice, že severní Čechy se mění, udělala se tam spousta pozitivních věcí,“ vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Udělali jsme si výzkum, že během her jejich konání registruje 93 procent obyvatel. Chceme ten moment využít a představit sport nejen v televizích, kde ho lidé u sladkých limonád a brambůrek sledují, ale aby si ho také mohli vyzkoušet,“ popisuje Kejval.

„Vzpomeňte na Nagano, jak se fandilo ve velkém a pomáhalo to i sportovcům na místě,“ připomíná. Most, který nejvíc sportovně proslavily Černí andělé, tedy místní házenkářky, byl v roce 2015 Evropským městem sportu. Příští rok by se u druhého největšího českého jezera mělo prezentovat na padesát sportů, které si zájemci budou moct vyzkoušet.