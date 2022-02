Přijímám dnešní rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu se smutkem. Chtěl bych vysvětlit, že jsem nevědomky užil kontaminovaný výživový doplněk a to byl důvod, proč došlo v Tokiu k porušení dopingových pravidel," uvedl Ujah v oficiálním prohlášení britského svazu.

"Chci se omluvit svým týmovým kolegům, jejich rodinám a všem spolupracovníkům za to, jaký dopad to na ně mělo. Je mi líto, že je tahle situace připravila o medaile, na něž tak tvrdě dřeli a které si vrchovatě zasloužili. Toho budu po zbytek života litovat," dodal.

Sedmadvacetiletý sprinter má od olympijských her předběžně zastavenou činnost. Jeho případem by se dál měla zabývala Jednotka pro bezúhonnost atletiky, která by měla rozhodnout o dalším postihu.