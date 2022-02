Nigerijská sprinterka Okagbareová dostala za rozsáhlý doping desetiletý trest

AIU došla k závěru, že se Okagbareová před olympijskými hrami zapojila do organizovaného dopingového programu. To považuje za přitěžující okolnost a sáhla proto k přísnějšímu než obvyklému čtyřletému trestu. "Desetiletý trest je jasný signál proti úmyslným a koordinovaným pokusům o podvádění na nejvyšší úrovni v našem sportu," prohlásil šéf AIU Brett Clothier.

Okagbareová, jež na OH v Pekingu 2008 získala stříbro v dálce, patřila před svým čtvrtým olympijským startem v Tokiu do širšího okruhu uchazeček o medaili na 100 metrů. Na olympiádě ještě stihla nastoupit do rozběhů, před semifinále ale přišlo z laboratoře vyrozumění o pozitivním testu a AIU jí s okamžitou platností předběžně zastavila činnost. Závodit měla i na dvoustovce a ve štafetě.