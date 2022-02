Češi startovali jen v Zakopaném, kde obsadili osmé místo. Kdyby se v Pekingu posunuli výš, bylo by to velké překvapení. Na startu je jedenáct týmů a Češi budou chtít zabojovat o finálovou osmičku. Číňany a Američany by měli pod sebe dostat, a tak se předpokládá, že jejich největším soupeřem o postup mezi elitu bude Švýcarsko.