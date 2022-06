Organizátoři pařížské olympiády chtějí přesunout basketbal do Lille

Organizátoři olympijských her v Paříži uvažují o tom, že by většinu basketbalových utkání přesunuli do Lille, kde by se hrálo na fotbalovém stadionu. V Paříži by se konaly až zápasy o medaile. Představitelé Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) se však na dějiště utkání vzdálené přes 200 kilometrů od metropole příliš nadšeně netváří.

Foto: ČOV/Markéta Navrátilová Olympijské hry v Tokiu si užili i basketbalisté Jan Veselý (vpravo) a Tomáš Satoranský. Vybojují Češi účast i pro Paříž?Foto : ČOV/Markéta Navrátilová

Článek "Nemáme dojem, že by se naši sportovci měli podřídit podmínkám, které máme právě na stole," řekl agentuře AP generální sekretář FIBA Andreas Zagklis. Vyjádřil vážné znepokojení nad tím, že se během pěti let plánuje už třetí změna dějiště basketbalových zápasů, které mají patřit tradičně k velkým lákadlům her. Basketbal se měl hrát na výstavišti Porte de Versailles, ale v březnu padlo rozhodnutí, že z technických důvodů toto místo nevyhovuje. Francouzští hráči NBA argumentovali, že je hala na basketbal příliš nízká. Ostatní sporty Pozemkářka s čelenkou na hlavě sní o účasti na olympiádě Basketbalisté by si mohli prohodit dějiště s házenkáři, kteří mají hrát olympijské turnaje v Lille a oba francouzské týmy budou obhajovat zlaté medaile z Tokia. Stadion Pierrea Mauroye, který má zatahovací střechu, už hostil mistrovství Evropy basketbalistů v roce 2015. Ve vyřazovací části si na něm tehdy zahrála i česká reprezentace. Nejatraktivnější zápasy sledovalo 27 tisíc diváků. Podle šéfa organizačního Tonyho Estangueta musejí pořadatelé také brát ohled na finanční možnosti. "Je třeba najít řešení jak udržet ambice a zároveň rozpočet," řekl trojnásobný olympijský vítěz ve vodním slalomu.

Reklama