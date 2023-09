Sídlo organizačního výboru nadcházejících letních olympijských her navštívila francouzská policie v červnu. Prověřovala podezření korupce při uzavírání smluv pro pařížskou olympiádu. Souviselo to se dvěma dřívějšími vyšetřováními. Jeden případ byl otevřený v roce 2017, kdy francouzskou metropoli MOV vybral jako pořadatele, druhý se táhl od loňského roku.

Týkalo se to zvýhodňování některých lidí. „Je to o tom, jak se rozdělovaly určité zakázky, jaké byly dohody. Ale nevidím žádné prvky, alespoň v této fázi, které by vedly vyšetřování směrem k těm nejzávažnějším případům korupce a ovlivňování obchodů,“ uvedl Bohnert.