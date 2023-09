Úžasné dny českého teenagera: rekordy, zlato, olympiáda! V Americe si může vybírat

„Na závody jezdí celá rodina, máma teď nemohla, ale přijeli babička s dědou, mám obrovskou podporu,“ cení si. Hned po splnění limitu se tak jeho nejbližší pustili do nelehkého úkolu sehnat ubytování v Paříži během olympijských her.

„První titul jsem u paní trenérky Škubalové získal na 200 metrů motýlek, ale pak v dorostu u pana trenéra Kasálka už jsem se víc prosazoval na znaku. Ale baví mě, když si můžu zkusil jiné styly, třeba při dvousetmetrové polohovce,“ říká a přiznává, že i na této trati by rád zkusil zaplavat B limit, jenž by ho opravňoval ke startu v Paříži.

Knedla je znakařským stylem výjimečný. „Ostatní ohýbají ruku v loktu, já jsem naučený plavat s nataženou. Je to zvláštní, ale zjevně to funguje, tak to neplánuju měnit,“ usmívá se.

S juniorskou kategorií se rozloučil nejlépe, jak mohl, teď už ho čekají jen seniorské závody. „To je nejtěžší období v plaveckém životě,“ ví. „Ty rozdíly jsou obrovské, je strašně těžké se udržet ve špičce,“ říká. Na druhou stranu třeba na znakařské padesátce by svým semifinálovým českým rekordem postoupil do finále i na letošním MS dospělých ve Fukuoce, což se žádnému českému účastníkovi šampionátu nepovedlo.

Knedla už má s ročním předstihem jasno, kam vyrazí po maturitě. Na Indiana University, kterou si vybral z asi sedmi zájemců v USA. Během následujících dnů si obhlédne prostředí, potká se s trenéry, dalšími plavci. „Zatím jsme dohodnuti ústně, můžu to ještě změnit. Ale už do mě investovali za letenku, slíbili stipendium, tak by nebylo férové, kdybych to měnil,“ ví.