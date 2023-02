USA jsou pro připuštění ruských sportovců do mezinárodních soutěží

Spojené státy podporují plán Mezinárodního olympijského výboru na návrat ruských a běloruských sportovců na světovou scénu. Podle Bílého domu by měli mít reprezentanti obou zemí právo zúčastnit se olympijských her v Paříži jako neutrální sportovci. Uvedla to tisková mluvčí Karine Jeanová-Pierreová.

Foto: Christian Hartmann, Reuters Olympijské hry v roce 2024 bude hostit Paříž. ilustrační fotoFoto : Christian Hartmann, Reuters

Článek MOV se v posledních dnech snaží najít cestu, jak umožnit sportovcům z Ruska a Běloruska účast na mezinárodních soutěžích, z nichž byli v drtivé většině po loňské invazi na Ukrajinu vyloučeni. Snaha ale vyvolala ostrou reakci Ukrajiny i řady dalších zemí v čele s Polskem a Pobaltskými státy. Olympijské výbory Ukrajiny a Lotyšska už oznámily, že budou zvažovat bojkot pařížské olympiády, pokud na ni budou ruští a běloruští zástupci připuštěni. Podle USA je ale jejich návrat na mezinárodní scénu za jistých podmínek možný. "Mělo by být naprosto jasné, že nereprezentují ruský nebo běloruský stát," uvedla Jeanová-Pierreová. Závodit by mohli jako neutrální sportovci bez jakýchkoliv státních symbolů, jako jsou vlajky či hymny. Olympiáda ČOV nezvažuje bojkot OH 2024 v Paříži, i kdyby tam byli sportovci z Ruska

