MOV ale nedávno uvedl, že by vybraní sportovci z Ruska a Běloruska mohli startovat v Paříži jako neutrální. Museli by se vymezit proti válce a nesměli by mít dopingovou minulost. Na olympiádu by se mohli kvalifikovat ze soutěží v Asii. To se setkalo s ostrými reakcemi ze strany Ukrajiny i dalších zemí. Ukrajina a Lotyšsko už oznámily, že v případě účasti ruských a běloruských sportovců zváží bojkot olympijských her.