Na sjezdovce The Rock startoval s číslem 3 a výkon si pochvaloval. "Jízda byla celkem povedená. Bylo tam pár takových zvláštních chyb, ale myslím, že to byly chyby z rychlosti, že jsem se snažil jet na sto jedna procent a to chyby přicházejí," řekl Zabystřan novinářům.