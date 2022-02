Žádná z hvězd, ale mladí sportovci Čao ťia-wen, který bude jako první reprezentovat Čínu na olympiádě v severské kombinaci, a běžkyně na lyžích Dinigír I-La-Mu-Ťiang. Ta má kořeny v ujgurské menšině, za jejíž útlak čelí pořadatelské země her kritice ze zahraničí.

Asi padesátku českých sportovců z rekordní výpravy čítající 113 aktivních účastníků přivedli na plochu kapitánka hokejistek Alena Mills a krasobruslař Michal Březina. „Úžasné, ani to nedokážu popsat, hrozně rychle to uběhlo," líčila nadšeně Mills. „Já šel vždycky za vlajkou, teď byl super pocit ji nést, zvlášť, když tu máme největší výpravu," přitakával Březina.

„Žádné školení jsme neměli, jen nám dali do ruky vlajku, my zkusili pár chmatů, aby dobře vlála, a myslím, že jsme to zvládli," věřila Mills, která stejně jako některé její spoluhráčky měla na roušce knír, poznávací znamení zraněné snowboardkrosařky Evy Samkové. „Chtěly jsme ji podpořit, aby se brzy uzdravila," vysvětlovala.