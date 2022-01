Jedna z jedenácti hokejistek působících ve Švédsku uvítala možnost zahrát si před startem turnaje utkání. "Jsem hrozně ráda, že jsme si mohly vyzkoušet návyky z tréninku a přenést je do zápasu. Vidět, zda to vůbec funguje, jak nám to funguje a co potřebujeme do začátku turnaje zlepšit," podotkla Křížová.