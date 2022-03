Moc jsem si to přál, tak trochu jsem doufal, že by to mohlo klapnout a je to pro mě veliká čest. O dost víc to pro mě znamená, protože vím, že to třeba může být má poslední paralympiáda," uvedl na webu Českého paralympijského výboru Krupička. "Zdenda je s námi dlouho. V podstatě jsme spolu hráli, ještě když někteří naši současní spoluhráči nebyli na světě," dodal Kubeš.