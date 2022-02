Peking (od našeho zpravodaje) - „O nějakém překvapení se asi nemůžeme bavit, přece jen ten covidový styl jsem si už zažila v Tokiu," přemítala dvaatřicetiletá lyžařka, která hry v Japonsku absolvovala z pozice členky Komise sportovců ČOV. „Na obou hrách je to takové smutné. Pořád jsme v rouškách, nemůžeme k sobě... Není to příjemné, ale už v tom žijeme jak dlouho? Dva roky?" krčila rameny v husté chumelenici pod skikrosovou tratí v areálu Čang-ťia-kchou.

„Je ale otázka, co je horší. V Japonsku to bylo nové a spousta věcí se měnila za pochodu, tady už mohli vycházet z nějakého modelu. A co mám informace z české mise, tak tady, narozdíl od Tokia, aspoň fungovala spousta věcí. Třeba management blízkých kontaktů a podobně," líčila účastnice tří zimních her.