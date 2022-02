Peking (od našeho zpravodaje) - Češi se při třetí jízdě spustili ledovým korytem v Jen-čchingu ve svém nejrychlejším čase a polepšili si o jednu příčku proti úvodnímu dnu. Na dvacáté Brazilce ale ztráceli 29 setin sekundy. „Technicky to byla asi lepší jízda, ale bohužel to nestačilo. Je to samozřejmě zklamání. Zklamaný jsem hlavně sám ze sebe, protože jízdy nebyly takové, jak jsem si představoval," říkal smutně Dvořák po předčasném konci v závodu.

Sám přitom dobře věděl, že se nedokázal ideálně srovnat s těžkou tratí a nevyvaroval se chyb při řízení. „Myslím, že to bylo dost vidět. Hlavně na výjezdu z třinácté zatáčky. A v první jízdě navíc zatáčky číslo šest, sedm a osm... Tahle dráha je prostě technicky těžká. Mrzí mě to hlavně kvůli klukům, poslední čtyři roky jsme Pekingu obětovali strašně moc. Na druhou stranu jsme udělali maximum pro to, abychom tady předvedli ten nejlepší výsledek. Ale bohužel to nevyšlo," lamentoval Dvořák.

Foto: Dmitri Lovetsky, ČTK/AP Český čtyřbob při olympijské soutěži.Foto : Dmitri Lovetsky, ČTK/AP

Český pilot dovezl čtyřbob pro nejlepší umístění na hrách v Soči, kde obsadil 14. pozici. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu byl sedmnáctý ve dvojbobech a v Pekingu společně s Jakubem Noskem skončili patnáctí. „Se čtyřbobem jsme si vytyčili cíl být tady do desítky. To bylo hodně odvážné, ale bez vysokých cílů se člověk nikam neposune. Samozřejmě jsme věděli, že nemůžeme vyhrát, ale reálné bylo pohybovat se kolem 12.-15. místa jako byli kluci s dvojkou," ohlížel se za závodem brzdař Jan Šindelář.

Plán posádky, kterou doplňuje ještě Dominik Záleský, se ale nakonec začal hroutit už po první jízdě. „Tou první jízdou jsme to zabili. Tam jsme ztratili nejvíc a v extrémně vyrovnaném poli už nebylo v našich silách to sjet. I když ty tři desetiny, co nám chyběly na první dvacítku, to už nebylo daleko," říkal Šindelář po závodu.