David Musil o doplnění do olympijské nominace: Splněný sen! Táta mi hned blahopřál

„Je to splněný sen," radoval důrazný třinecký bek, který tak olympijském týmu doplnil parťáka ze druhé obranné formace Ocelářů Tomáše Kundrátka. „Je to skvělá zpráva a hned v sobotu jsem mu blahopřál. Situace taková je, že nejedou hráči z NHL, takže máme radost, že jsme dostali tuto příležitost. Ještě máme před sebou dost zápasů v extralize, ale těšíme se," doplnil spoluhráče Kundrátek.

V první zveřejněné nominaci Musil překvapivě nefiguroval. „Trenéři se tak rozhodli, takže jsem to přijal a nijak dál to neřešil," pokrčil rameny Musil.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Třince se radují z druhého gólu. Zleva Ondřej Kovařčík, Tomáš Kundrátek, autor branky Aron Chmielewski, David Musil a Michal Kovařčík.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Od počátku, ještě dříve, než nominace vyšla, jsem věřil, že by měl být součástí týmu. Že se to Davidovi podařilo, je skvělé. Ještě to neznamená, že do sestavy půjde, může se stát hodně věcí, ale pozvánku si zasloužil, teď je to jen na něm," okomentoval Musilovu pozvánku trenér Třince Václav Varaďa.

Musilovi dobrou zprávu zatelefonoval manažer národního týmu Petr Nedvěd. „Udělalo mi to radost. Byl jsme v širší nominaci, takže šance tam pořád byla. Ale nějak jsem nad tím nepřemýšlel. Bral jsem to, jak to je. Tohle nebylo mé rozhodnutí. Já můžu ovlivnit jenom svou hru, pak už to není na mě. Čekal jsem, co se bude dít," svěřoval se 28letý obránce.

Rodák z kanadského Calgary si zahrál na dvou světových šampionátech, na olympijské hry pojede poprvé. „Chci jet a odvést co nejlepší výkon a pomoci svou hrou," řekl syn mistra světa z pražského šampionátu v roce 1985 Františka Musila. „Táta byl v sobotu se mnou. Blahopřál mi a řekl, ať si to užiju."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Obránce David Musil během tréninku hokejové reprezentace v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo