Před turnajem Craig říkal, že by mu přál, aby dal alespoň jeden gól. Když jsme ho totiž měli na MS v Rize, tak jediné, co mu chybělo, byla rychlá střela. V Pekingu ale potvrzuje, že na tom zapracoval. Dokáže být silný na puku a dává všechno na bránu. Je pěkné, že se mu podařilo dát ne jeden, ale hned pět.

Hrát ve Finsku nejvyšší ligu mezi muži, s dobrými hráči, to pomůže každému. Kdyby měl hrát jen juniorskou, neposunul by se nahoru tak rychle. Zvykl si na mužský hokej, kvůli tomu nemá problém ani tady.

Děkujeme, dobře jste nám je připravili! Vaše liga je kvalitní, když tam jdou slovenští hráči, jsme za to rádi. Slovenskému hokeji to pomáhá.

Řekl bych, že Češi měli v kvalifikaci play off se Švýcary trochu smůlu. Pořád jsem ale velký fanoušek vašeho hokeje, mrzelo mě, že jste nepostoupili. Jestli je to tím, že jste přivezli starší tým? Někdy to vyjde, jindy ne.

Za všechno hovoří čtvrteční trénink. Přístup kluků na něm nebyl podle našich představ. Tak Craig klukům připomněl, že ještě není konec. Nechceme se uspokojit, ale proti Finům musíme předvést lepší výkon než ve čtvrtfinále s USA. Bude to rychlejší a náročnější. Chceme dojít co nejdál.

Taková je jeho filozofie, kterou přinesl na Slovensko. Chce hrát útočný hokej, přesvědčit hráče, že útočným hokejem můžeme porazit každého. Nebudeme couvat a bránit, ale hrát aktivně. Nepůjdeme do zápasu s tím, že to ubráníme a možná někoho porazíme. Craig má systém založený na bruslení, agresivní hře, střelbě na bránu. To dostal do hráčů. Vědí, že když to dodržují, což je náročné, přinese to úspěch.