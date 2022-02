Odložili jsme českou školu, soudí Hadamczik. Zahraničního kouče nároďáku by nevítal

Většina fanoušků to ví, ale proč si to nepřipomenout. Pod posledními medailovými úspěchy českého hokeje na velkých akcích je jako kouč podepsán Alois Hadamczik. Třetí místo z mistrovství světa dvacítek 2005, o rok později kov stejné ceny z olympiády v Turíně a do třetice bronz ze světového šampionátu 2012. A pak už deset let pusto, prázdno...

Alois Hadamczik se rozpovídal o podílu viny kouče Pešána Video : Sport.cz

Článek Devětašedesátiletý Hadamczik, který své působení na reprezentační lavičce ukončil po olympiádě v Soči 2014, se v pořadu Sport.cz Ledový Peking kriticky vyjádřil nejen k výkonům národního mužstva v Číně, ale i k celému současnému systému českého hokeje, který postupně ztratil konkurenceschopnost. „Rád bych se díval na krásný hokej. Abychom se vrátili k tomu, jak jsme ten český hokej hráli. A to jsem tam neviděl," pravil Hadamczik. Sestřih gólů v osmifinálovém zápase Česko - Švýcarsko.Video : Eurosport I když se mu zamlouvaly individuální výkony zkušených borců Romana Červenky a Davida Krejčího, chyběla mu na turnaji, který pro Česko skončil už před čtvrtfinále, hlavně mladší a střední generace. ZOH 2022 GLOSA: Pešán by měl odejít sám. Spasí český hokej zahraniční kouč? „Opomněli jsme čtyři až pět mladších hráčů, kteří by přinesli větší energii," řekl někdejší kouč a jmenoval Jakuba Fleka, bratry Musilovi (obránce David se v Číně na led nedostal), Filipa Chlapíka, či Michala Bulíře. Vychováváme spartakiádní hráče „Mančaft měl být mladší. Na Euro Hockey Tour jsme jednou vzali staré mužstvo, jednou zase mladé. Ale tým jsme vlastně vůbec nebudovali," postěžoval si Hadamczik. Foto: Brian Snyder, Reuters Závar před českou brankou gólem neskončilFoto : Brian Snyder, Reuters Klíčovým problémem jsou už delší dobu slabé dorostenecké a juniorské soutěže, které neprodukují dostatek talentů. Nejen pro nároďák, ale ani pro extraligu. „Vychováváme spartakiádní hráče. Jenom se zúčastnit, aby nás bylo hodně. Když máme takovou juniorskou ligu, tak se ale nemůžeme divit extraligovým manažerům, že se dívají do ciziny." Hadamczik nešetřil ani šéfa svazu Tomáše Krále, který podle něj důležité posty obsazuje svými kamarády. Alois Hadamczik se rozpovídal o problémech českého hokejeVideo : Sport.cz „Děláme z hokeje vědu. Jednou se vidíme ve Švédsku, pak jedeme podle finského systému. Odložili jsme českou školu, jezdíme po světě a kopírujeme cizí věci," stěžoval si Hadamczik. „Přitom jsme zapomněli, že naše hokejová škola fungovala. Profesor Kostka, Pavel Wohl, Luděk Bukač, Josef Dovalil byli obrovští odborníci, jejichž metody fungovaly, a naopak je kopírovali Švédové a Finové. Vraťme se k těm metodám!" Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Roman Červenka po postaral o druhou branku svého týmuFoto : Matt Slocum, ČTK/AP I kvůli tomu není Hadamczik přítelem myšlenky, že by měl český národní tým vést po Filipu Pešánovi zahraniční trenér. „Chceme hrát český hokej, tak neměňme jeho identitu. Ve Spartě byl Uwe Krupp, který vedl německý nároďák a musel odejít. Naše mentalita je jiná. Vždycky jsme na ledě byli vychcaní a chytří. Teď je potřeba k těmto hráčům hledat bojovníky," usoudil Hadamczik. Záznam: Ledový Peking - 14. díl nového pořadu Sport.czVideo : Sport.cz

