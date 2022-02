„Proto se snažím sjezdovku připodobnit k něčemu, co znám a kde se mi daří," usmívala se ve středisku Jen-čching, kde se sjezdařské soutěže konají. „Proti Jasné má ten kopec akorát zatáčku na druhou stranu, Levi mi zase připomíná tím, že je tam rovinka a pak to jde prudce dolů," srovnává.

„Je úplně jiný než v Evropě, takový agresivní. Myslela jsem, že mi sedí, ale trochu s tím tady bojuju, musíme doladit materiál," doufá ve správné nastavení. I kvůli tomu se ještě v pondělí schází její trenér se servismanem z Völklu, výrobcem lyží Dubovské. „Já tomu zase tolik nerozumím, to je chlapská záležitost, mojí prací je lyžovat rychle," smála se.

A to je na suchém čínském sněhu náročné. „Každý říká, že na volné ježdění je super, ale v branách je to jiné. Neodpustí žádnou chybu. Když trochu zabrzdíte, nasčítají se desetiny a jste mnohem pomalejší, ani nevíte, jak," popisuje Dubovská, která před závodem měla na programu čtyři tréninkové dny.

„Chvíli trvá, než se lanovkami dostaneme z kopce zpátky, ale je neskutečné, co Číňané vybudovali," uznale smeká před lyžařským střediskem Dubovská startující na své třetí olympiádě. „V koronové době je to jiné, všichni jsou v rouškách a skafandrech, Dřív to bylo uvolněnější, ale Číňané jsou milí, snaží se pomoct," oceňuje.