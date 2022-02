HOKEJ ONLINE: Slováci vedou nad Německem, Lotyšsko hraje s Dánskem

Olympijský turnaj hokejistů se přehoupl do vyřazovací fáze. Zatímco reprezentanti USA, Ruska, Švédska a Finska si zajistili přímý postup do čtvrtfinále, zbylé týmy musejí v úterý o postup mezi osm nejlepších celků bojovat v předkole play off. Od 05:10 SEČ hraje Slovensko s Německem a Dánsko s Lotyšskem. Ve 14:10 je na programu souboj mezi domácí Čínou a Kanadou. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích na webu Sport.cz.

Foto: Brian Snyder, Reuters Hokejisté Slovenska se radují z branky. Archivní fotoFoto : Brian Snyder, Reuters

Reklama