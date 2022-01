Hokejisté Finska mají v nominaci do Pekingu čtyři bronzové medailisty z OH

Komarov je také mistrem světa z roku 2011 z Bratislavy. O osm let později triumfovali na stejném místě brankář Jussi Olkinuora z Magnitogorsku, zadáci Mikko Lehtonen z Petrohradu, Atte Ohtamaa z Kärpätu Oulu, Petteri Lindbohm s útočníkem Markem Anttilou z Jokeritu Helsinky a další forvardi Sakari Manninen z Ufy, Niko Ojamäki z Podolsku, Harri Pesonen z Langnau a Toni Rajala z Bielu.

Desítka hráčů, které vybral kouč Jukka Jalonen do Pekingu, dosáhla loni na stříbro na mistrovství světa v Rize. Jsou to Olkinuora, další gólman Harri Säteri z Novosibirsku, obránci Ohtamaa, Lindbohm a Ville Pokka z Omsku a útočníci Ojamäki, Anttila, Hannes Björninen a Iiro Pakarinen z Jokeritu Helsinky a Saku Mäenalanen z Kärpätu Oulu.

Filppula v roce 2008 získal s Detroitem Stanleyův pohár a i za Tampu Bay, Philadelphii a New York Islanders sehrál v NHL celkem 1056 zápasů, v kterých si připsal 530 bodů za 197 branek a 333 asistencí. Ve 166 duelech play off přidal 86 bodů za 25 tref a 61 přihrávek.

Přes 500 utkání v NHL včetně play off mají na kontě Vatanen za Anaheim, New Jersey, Carolinu i Dallas a Komarov za Toronto a New York Islanders. Zkušenosti z NHL mají také Säteri, Lehtonen, Lindbohm, Pakarinen a Granlund.