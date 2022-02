Japonky si až do osudného momentu udržovaly před Kanaďankami zhruba půlsekundový náskok a jely si pro zlato. Před nájezdem do cílové rovinky však Satová jedoucí ve vláčku na na třetím místě ztratila stabilitu a skončila po pádu v ochranném molitanu. Do cíle pak dojela v slzách s velkou jedenáctisekundovou ztrátou.