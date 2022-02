"U každého závodu je u mě důležitý (dobrý) pocit, což jsem dnes úplně neměla. Moc mi to nesedlo, co se týče techniky. Jedu ale kilometr a dnešní start pro něj snad bude dobrý," řekla Zdráhalová ČTK. Čtvrtý start v Pekingu v závodu na 1000 metrů ji čeká ve čtvrtek.

"Byla jsem se podívat na hokejistky, když hrály s Amerikou, pak jsme spolu seděly, povídaly jsme si a bylo to super. Zavzpomínala jsem na staré dobré časy a asi je to lepší," uvedla Zdráhalová, která se v minulosti hokeji věnovala. Ženský národní tým ji přišel podpořit i do haly a fandil jí společně se Sáblíkovou. "Bylo to milé a hezké, byly hlasité," dodala potěšená Zdráhalová.