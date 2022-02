Podmínky pro nejdůležitější závody sezony nikterak příjemné... „Nemůžu se jít večer proběhnout, nemůžu jít do posilovny. Tak si pobíhám po pokoji, ještěže je máme velké," pousmál se. „Ale jsem vděčný, že vůbec můžu skákat, to je hlavní," ví.

Koronavirus zasáhl do skokanské reprezentace plnou silou. Do Pekingu nemohl odcestovat hlavní kouč Vasja Bajc ani dodatečně nominovaný Radek Rýdl. Spolu s Kožíškem závodí Roman Koudelka a Filip Sakala, jenž ale byl mezi trojicí skokanů, která uvízla v kvalifikaci.

Pokud by Polášek nebo Rýdl nebyli včas uschopněni, nesloží Češi ani tým pro závod družstev. „Polda je bezpříznakový, ale hodnoty má dost nízké. Doufáme, že se zvednou a bude se moct připojit. Určitě si to nezaslouží, všechno dodržuje, dává na sebe pozor a bohužel to po dvou letech chytne tady," litoval kamaráda, který je v Pekingu v izolaci.