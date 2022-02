PEKING (od našeho zpravodaje) - „Bylo to extrémně zrádné. Náročné tratě, málo kyslíku a pomalý sníh," vyjmenovával největší nástrahy. „Plus, jak to Niskanen s Bolšunovem ve druhém okruhu napálili, to tempo bylo naprosto vražedné. Kdo přežije, vyhraje," vystihl Novák motto nedělního závodu.

Sám se v úvodu snažil držet na čelních pozicích. „Tam mi jely výborně lyže," chválil servis. Jenže když se tempo ve finsko-ruské režii natáhlo, pomalu odpadal.

Foto: Lindsey Wasson, Reuters Michal Novák si na olympiádě doběhl pro osmnácté místoFoto : Lindsey Wasson, Reuters

„To už bylo tempo jako bychom jeli do finiše. Kdybych šel přes hranu svých možností, tak na to doplatím jako třeba Klaebo, který tam pak pochodoval," říkal na adresu obhájce tří zlatých medailí z Pchjongčchangu, který se do cíle dostal s více než devítiminutovou ztrátou za vítězným Rusem Alexandrem Bolšunovem až za reprezentanty Číny či Rumunska.