Nadcházející olympijská zkušenost pro ni navíc bude dost odlišná než premiéra v roce 2018. Sama mluví o tom, že v Koreji závodila bez stresu a nikdo od ní nic neočekával. V takové pozici mohla jen překvapit. Letos má ale sama jiná očekávání a bude hodně záležet, jestli se v rámci čínské olympijské bubliny zavře ještě do své vlastní.

Každopádně olympijská rovnice biatlonu obsahuje spoustu neznámých. O areálu v Čang-ťia-kchou je jen minimum informací. Kromě Číňanů tam nikdo nebyl, ostatní znají jen profil tratí a nadmořskou výšku přes šestnáct set metrů srovnatelnou s Anterselvou, kde se jel naposledy minulý týden Světový pohár. Hlavně pro servis to bude složité, protože neměl možnost zkusit si namazat na tamní specifický sníh.

Také pro biatlon směrem k letošním ZOH platí, že pozitivní naladění je podmíněno negativním testováním. Kolem čtvrteční cesty do Číny bude hrozný shon a kdo je ve stresu, má zároveň slabší imunitu. Zřejmě i proto trenér žen Egil Gjelland rozhodl, že reprezentantky zůstaly v Itálii ještě část tohoto týdne s tím, že chtějí strávit v nadmořské výšce co nejvíc dní.

S odůvodněním, že pokud by ji opustily brzo, musely by se v Číně aklimatizovat znovu. Takhle by měly mít přechod jednodušší a po příletu bude hlavní zvládnout sedmihodinový časový posun, přizpůsobit se podmínkám a vydržet bez nákazy.