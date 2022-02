Fotogalerie +1

Byl jste zvědavý, jak historicky první zápas českých hokejistek na ZOH zacloumá s jejich psychikou?

Dalo se očekávat, že budeme trošku nervózní. Navíc jsme věděli, že Čína bude hrát organizovaně, tvrdě a bude spoléhat na dvě tři naturalizované Kanaďanky nebo Američanky. My až do třetího gólu hráli nervózní zápas. Přihrávky nebyly úplně přesné, nohy nám nejely tak, jak normálně jedou. Proti takovému defenzivnímu systému je to velice těžké.

Čím jste tedy úpornou defenzívu Číňanek dokázaly zlomit?

Nakonec se nám to povedlo dobrou přechodovou hru. Celkově ale ten den holky zvládly bravurně. První soutěžní den na olympiádě, první zápas na hrách v historii. Jsem na výkon holek hrdý.

Foto: Jonathan Ernst, Reuters Tereza Radová oslavuje se spoluhráčkami svůj gól v utkání olympijského turnaje proti Číně.Foto : Jonathan Ernst, Reuters

Přestože Číně patří v žebříčku IIHF až 20. místo, pro olympiádu má tým složený i s 13 naturalizovaných zámořských hráček, navíc celá reprezentace hraje za Vanke Rays nejvyšší ruskou ženskou ligu. I proto jste očekával náročný duel?

I když lidi budou říkat, že je to (naše) povinnost, jsou to nesmysly. Byl to těžký zápas proti týmu, který je stejně dobrý jako Švédsko, Dánsko nebo Japonsko.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Kateřina Bukolská v souboji s čínskou soupeřkou.Foto : Petr David Josek, ČTK/AP

Našel byste zlomové momenty utkání?

Každý náš gól byl důležitý. Ve druhé třetině při našem oslabení jsme nesplnili role, najednou to bylo jen 2:1, což je nepříjemný stav. Třetí třetinu jsme ovšem zvládli bravurně. A třetí gól Míši Pejzlové nás uklidnil. Číňanky musely otevřít hru, což nám dalo trochu víc prostoru na první a druhou přihrávku z naší třetiny.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP Autorka třetího českého gólu Michaela Pejzlová slaví se spoluhráčkou Samanthou Kolowratovou.Foto : Petr David Josek, ČTK/AP

Kapitánka Mills říkala, že ani za stavu 2:1 nebyla nervózní. Vám zatrnulo?

Mně osobně teda zatrnulo. Holky mají víc sebedůvěry, což mě těší. Věděl jsem, jak jsou Číňanky nebezpečné. Hrály jenom na brejky, zatímco my zapojujeme všech pět hráček do hry. A každá maličká chyba mohla přinést přečíslení. Uvědomoval jsem si nebezpečí, ale holky to zvládly líp, než jsem předpokládal.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Trenér Tomáš Pacina na tréninku ženské hokejové reprezentace.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

Několika důležitými zákroky v pravou chvíli navíc pomohla brankářka Peslarová, že?

Stoprocentně. O tom ta pozice je. Za důležitého stavu, když se zápas láme, udělá zákrok. Místo 2:2 to pak bylo 3:1. V takových situacích je Klára jedna z nejlepších brankářek na světě. A my to dobře víme.

Foto: Jonathan Ernst, Reuters Česká brankářka Klára Peslarová během utkání s Čínou.Foto : Jonathan Ernst, Reuters

Věděl jste hned, že do sestavy zařadíte i útočníci Mlýnkovou, přestože se k týmu po doma prodělaném covidu připojila jen dva dny před zápasem?

Pro každého člověka v téhle době, kdy covid určuje naše životy, je to velice těžká situace. Byla izolovaná, osamocená, musela do Pekingu letět bez týmu a stihla jediný společný trénink. Naskočila okamžitě do zápasu. Holky se chovají naprosto bravurně, pro mě jsou inspirací. Když každý den vidím jejich chování a přípravu na zápasy... My jako realizační tým už je jen tak lehce řídíme, ale z 90 procent si to táhnou samy. Holky nám jsou inspirací, jak pozitivně zvládají neuvěřitelně těžké situace.

Foto: Brian Snyder, Reuters Denisa Křížová střílí druhý gól českého týmu v utkání s Čínou.Foto : Brian Snyder, Reuters

Jaké pocity zatím máte z her v Pekingu, které silně ovlivňují protikoronavirová opatření?