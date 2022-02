České hráčky v sestavě i s 20letou útočnicí Mlýnkovou, která kvůli pozitivnímu testu z přípravy dorazila do Pekingu až o pět dnů později než ostatní, nastoupily krátce po poledni místního času s velkým odhodláním. Narážely na soustředěně bránící domácí tým, v jehož sestavě figurovalo i dvanáct naturalizovaných hráček ze zámoří.

Řadu střel Číňanky obětavě blokovaly a nebylo jednoduché se prosadit do zakončení, byť reprezentantky měly na své straně víc hokejovosti. Až v 11. minutě se podařilo dostat puk do sítě, když mířené nahození Tejralové od modré čáry usměrnila dobře postavená Radová tečí do sítě.