Peking (od našeho zpravodaje) - „A nakonec to byla škoda. Kdyby totiž Martina jela s kteroukoliv z medailistek, možná by to cinklo. To by bývalo na tu ztrátu 1,7 vteřiny stačilo. Prostě měla smůlu na soupeřku," připomínal Novák, že Kanaďanka Blondinová v jízdě se Sáblíkovou začala rychle vadnout a nakonec dojela až čtrnáctá s téměř deseti vteřinovou ztrátou na první místo.

Přesto Novák ještě během poslední jízdy Schoutenové s Italkou Lollobrigidaovou na chvíli zadoufal, že by místo brambory mohla mít Sáblíková bronz. „Jenže když se Lollo dvě kola před koncem chytla Schoutenové, která ji předjela, věděl jsem, že Martina placku nezíská," řekl kouč.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Martina Sáblíková a trenér Petr Novák na olympijské trati na 3000 m v Pekingu.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Před závodem Novák mínil, že na medaili může jet až devět závodnic. „Ukázalo se, že to není pravda. Martina znovu předvedla, že neztratila výkonost a že s ní nadále musejí počítat. To je to, co mě hřeje. Přes všechny problémy se všichni museli Martiny bát. Věřím, že kdyby k sobě měla ve dvojici rovnocennou soupeřku, aby se tahaly, tak by to asi cinklo," uvedl 73letý trenér.

Sáblíková přitom o sobě před hrami pochybovala. Na startu sezony ji sužovaly zdravotní problémy, na konci roku ji zase v přípravě zbrzdila tržná rána na stehně utrpěná během tréninku.

„Martina říkala, že se jen řízla, ale jen takové říznutí to zase nebylo. Ale tím se nemá cenu zabývat. Vždycky říkáme, že na startu se nikdo nikoho neptá, co komu bylo. Prostě teď ukaž, co umíš," usmál se Novák.

Foto: Jan Škvor, Sport.cz Kouč Petr Novák a Martina Sáblíková na ZOH v Pekingu.Foto : Jan Škvor, Sport.cz

Před samotnou olympijskou trojkou pak musel fungovat nejen jako trenér, ale i jako psycholog Sáblíkové. „Dva dny před závodem se sesypala a vypadalo to, že se odhlásí ze závodů," překvapil Novák.

„Ten den na ni dolehla aklimatizace. To už jsem v této sezoně dvakrát zažil s Niky (s jeho další svěřenkyní Nikolou Zdráhalovou). Měli jsme jet dvoukolo na čas a po jednom to Martina radši zabalila, protože bylo absolutně špatný," prohlásil Novák s tím, že den před závodem Sáblíková pochybovala o umístění v první desítce.

Dopoledne v den závodu pak za Novákem přišla s dotazem, jestli půjdou na led na poslední trénink. „Říkal jsem jí, že nevím, jak se cítí. Ona začala třepat nohama, že by šla klidně už na start. Tak říkám, že je rozhodnuto: žádný trénink, půjdeš rovnou na start. Najednou se úplně změnila. Byla natěšená na závod a také to předvedla. Pro mě to bylo až překvapení, jak disciplinovaně začala. Jela přesně to, co jsem na ni křičel," pokyvoval hlavou Novák.