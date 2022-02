Češi vstoupili do turnaje středeční výhrou nad Norskem v nastavení a nad dalším severským párem dvakrát vedli. Po třetím endu to bylo 2:1 a po dvou bodech z šestého 4:3. V sedmém se povedla "dvojka" soupeřům a Paulovi museli v posledním bodovat. Před závěrečným hodem Paulové byl blíže středu švédský červený kámen. Češka se pokusila zahrát odvážně tak, aby tam zůstaly dva žluté, což by znamenalo výhru, ale minula a Švédové dvěma body potvrdili vítězství.