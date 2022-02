Fotogalerie Foto: Christian Hartmann, Reuters Ester Ledecká na trati olympijského sjezdu.Foto : Christian Hartmann, Reuters Foto: Wolfgang Rattay, Reuters Zdrcená Ester Ledecká v cíli olympijského sjezdu.Foto : Wolfgang Rattay, Reuters Foto: Luca Bruno, ČTK/AP Ester Ledecká v cíli olympijského sjezdu neskrývala zklamání.Foto : Luca Bruno, ČTK/AP

Peking (od našeho zpravodaje) – Více než šestisekundovou ztrátu ale už dohnat nemohla a skončila sedmadvacátá. Poslední olympijský závod v Jen-čchingu čeká trojnásobnou olympijskou vítězku při čtvrteční kombinaci.

Co způsobilo problém, který vás zřejmě stál výborné umístění?

Myslím, že jsem měla docela dobrou rychlost, protože mě to tam trochu hopslo do té komprese. Bohužel jsem pak nebyla v tak dobré pozici, v jaké bych měla být, trochu mě to zmáčklo a nezvládla jsem to ukorigovat.

Bylo to zrádné místo na trati? V tréninku spíše dělala potíže horní pasáž.

V pátek se tam jedna Švýcarka rozšlehala, takže jednoduché místo to není. Teď jsme měly zase o něco větší rychlost, ale chyba byla spíš na mé straně než na straně sjezdu, ten je fajn. Nebyla jsme ve správné pozici.

Uměním bylo kritický moment ustát, mohl skončit i nehezkým pádem.

Jsem ráda, že jsem se nerozsekala, to je určitě pozitivní. Ale musím vymyslet, aby se to příště nestalo už vůbec. Taková chyba se může stát, ale musím si jí zanalyzovat.

Do toho momentu jste s jízdou mohla být spokojená...

Myslím, že byla docela dobrá. Jely mi lyže, povedla se mi zatáčka, kde jsem v tréninku minula branku, což pro mě bylo zásadní. Nevěděla jsem, jak se v té rychlosti zkorigovat, tak jsem byla ráda, že jsem to tam zvládla. Dělala jsem, co jsem mohla, spíš mě to mrzí kvůli lidem, kteří kvůli mně vstávali ve čtyři ráno a já jim nemohla předvést něco hezčího.

Na druhou stranu fanoušky jste tu potěšila už snowboardovým zlatem...

Já se je snažím potěšit každým závodem a když už vstávají, tak jim něco předvést. V super-G jsem ukázala výbornou jízdu, teď se to bohužel nepovedlo, což je mi líto. Já strašně nerada vstávám, dokážu se vykopat jen na trénink a když se o něco jedná, to klidně ve tři ráno, jinak je to těžký. Nevím, jestli bych udělala to samé, kdyby jela nějaká moje oblíbenkyně. Asi bych taky vstala, ale to vstávání by hrozně bolelo.

Sjezd se o půlhodiny odkládal kvůli silnému větru, jaké byly na startu podmínky?

Trochu foukalo i během mé jízdy, ale určitě to bylo lepší než na prohlídce. Myslím, že to načasovali docela dobře tím půlhodinovým odkladem.

Teploměr u startu ukazoval pod minus 20 stupňů.

Dneska je zima všude, nasedala jsem na gondolu někdy v sedm ráno, od té doby jsem tady. Naštěstí máme nahoře zázemí, kde jsme se mohly schovat a v teplíčku si odpočinout. To spíš vás (novinářů) je mi líto, že jste v tom mrazu museli čekat o půlhodiny déle.

Vaše italská kamarádka Sofia Goggiaová sice na zlato nedosáhla, ale i stříbro je necelý měsíc po jejím těžkém pádu a zraněních jistě obdivuhodné.

Jsem na ni strašně pyšná. Už jen kdyby se tu jen postavila na start, je vítězkou. V současnosti je to nejlepší sjezdařka, ale bohužel v našem sportu je spousta věcí, které se můžou podělat. Má celý rok skvělou formu, bohužel ten pád přišel v blbou dobu, že jí před olympiádou trošku zpomalil, ale spoustu lidí by zastavil úplně a ona to zvládla skvěle.