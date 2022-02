Constantiniová s Mosanerem na cestě do finále neprohráli jediný zápas a připsali si jedenáct vítězství. Ve finále proti Norsku sice prohrávali 0:2, ale nakonec po obratu pro Itálii vybojovali první medaili v curlingu pod pěti kruhy.

Italové ve skupině zdolali své finálové soupeře z Norska 11:8 a porazili i obhájce zlata z Kanady. "Je to splněný sen. Teď bude olympiáda doma, to se přihodí jednou za život. Bude to mimořádný turnaj," připomněla Constantiniová příští hry 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo.