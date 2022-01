„Všichni, kteří s ohledem na výsledky testů nestihli do čtvrtka splnit covidová pravidla pro cestu do Číny a zůstali tak v Praze, mohli jít trénovat. To je v tomto okamžiku ode mě nejdůležitější zpráva. Další krajánci ze Švédska, Finska a Švýcarska by se měli připojit v průběhu víkendu," uvedl Straka.

"Teď ještě abychom my odletěli podle plánu, všichni se 3. února v Pekingu sešli a mohli začít," přál si.a uvidíme, jak to zvládneme my. Doufám, že odletíme všichni jak máme," řekl trenér, podle nějž bude v této covidové době plné testování důležité i mentální naladění hokejistů. „Situace není jednoduchá. Kdo ji zvládne psychicky nejlépe, ten bude slavit úspěch. Každý si to musí nějak v hlavě nastavit a žít s tím. Musíme být pozitivně naladění a užívat si to," zavelel Straka.