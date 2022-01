Ve středu konečně už absolvoval i trénink na kempu v pražské O2 areně určeném právě hráčům z přerušené KHL. Další brankáři Roman Will a Patrik Bartošák ale ještě na led nesmí. „Mně vyšel pozitivní test hned po příletu z Ruska. V první chvíli jsem z toho byl docela špatný, ale když jsem začal počítat, tak mi došlo, že to vyšlo ještě dobře," přiznává Hrubec.

Hrubec myšlenku na účast v Pekingu nosí v hlavě už od začátku sezony. „Olympijské hry jsou svátkem sportu, snažil jsem se chytat tak, abych si nominaci zasloužil. V Rusku jsou taky ale všichni dost vyplašení kolem testů, nejde na to nesmyslet," říká a vzpomíná, jak s tátou před dvaceti lety koukali v televizi na slavnostní zahájení her Salt Lake City. „Počítali jsme, kdy by to mohlo vyjít na olympiádu mně. Už si nevybavím, jestli jsme došli až k roku 2022. Spíš jsem si myslel, že budu lepší a dostanu se tam dřív," směje.